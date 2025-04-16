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Страна ЕС заявила о признании Палестины

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава признает государство Палестина
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша официально признает государство Палестина. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, слова которого передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Польша уважает право Израиля на существование и права палестинцев. У нас есть посол в Варшаве», — подчеркнул Сикорский.

Он также добавил, что Варшава поддерживает усилия по прекращению конфликта в секторе Газа.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как государство уже летом текущего года.

В мае прошлого года Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

Ранее политолог оценил заявление Макрона о признании Палестины.

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