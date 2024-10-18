Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС высказался за создание полноценного государства Палестина. Его слова передает РИА Новости.

У российской стороны такая позиция еще с советских времен, подчеркнул Путин. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему.

По мнению президента России, палестинцы никогда не уйдут со своей земли.

Российский лидер провел 18 октября встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС в преддверии саммита в Казани. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

13 октября посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что власти Палестины в настоящее время работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран. Нофаль рассказал, что уже «149 стран признают палестинское государство».

Ранее Путин назвал отношения России и Китая ключевым фактором мировой стабильности.