Силуанов призвал повышать эффективность строительства и коммунальных работ

В России нужно повышать производительность труда, поскольку у нас «до сих пор траншею копают пять человек лопатами» и «каждый год меняют бордюры». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни, пишет РИА Новости.

«Здесь больше нам нужно говорить об эффективности стройки, об эффективности коммунальных работ и служб. Повышать производительность труда нужно», — сказал он.

По словам главы Минфина, в России ремонт дорог обходится «по цене капитального ремонта». Силуанов также призвал «повышать эффективность» бюджетных денег, выделенных регионам и муниципалитетам.

15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что дорожные нормативы в РФ должны быть приведены в порядок в соответствии со здравым смыслом. Он подчеркнул, что следует привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом либо вообще отменить. В частности, глава государства указал на то, что посреди улиц ставятся отбойники и шумопоглощающие щиты.

До этого Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ. Лидер страны добавил, что также следует создать необходимые условия для того, чтобы строительная отрасль развивалась, несмотря на существующие финансовые ограничения.

Ранее сообщалось, что в России урезали финансирование на ремонт дорог.