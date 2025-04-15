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Президент России призвал привести дорожные нормативы в порядок согласно здравому смыслу

Путин: дорожные нормативы необходимо привести в порядок согласно здравому смыслу
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Дорожные нормативы в Российской Федерации должны быть приведены в порядок в соответствии со здравым смыслом. Об этом на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что следует привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом либо вообще отменить. В частности, Путин указал на то, что посреди улиц ставятся отбойники и шумопоглощающие щиты. Президент отметил, что все это должно быть приведено в порядок все в соответствии со здравым смыслом.

15 апреля Путин призвал навести порядок в сфере ипотечного кредитования.

В тот же день президент России заявил, что в сфере градостроительства не должно быть хаоса. Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ.

Ранее Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах.

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