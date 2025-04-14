В России урезали финансирование на ремонт дорог

Правительство России выделит на ремонт и содержание федеральных автодорог до 2030 года 2,48 трлн рублей, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, этой суммы недостаточно для выполнения работ по нормативам.

Отмечается, что правительство утвердило план «дорожной деятельности» до 2030 года. В нем говорится, что общий объем финансирования капремонта, ремонта и содержания федеральных автодорог составит 2,48 трлн рублей. Тем не менее, согласно нормативам, нужно еще 1,73 трлн рублей. Таким образом, федеральная дорожная сеть в части ремонта и содержания будет профинансирована лишь на 58%.

По данным «Ъ», в условиях дефицита средств властям следовало бы отказаться от новых строек и направить деньги на ремонт и содержание трасс, чтобы избежать их «деградации». Об этом ранее предупреждали Минтранс и представители администрации президента.

До этого в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет.

В планы по строительству входят съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри.

В 2025 году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное. — прим. ред.), которая начинается у трассы «Таврида». Аксенов отметил, что данная дорога поможет туристам ездить по сокращенному пути, не заезжая в город.

В 2026 году планируется возведение автомобильной дороги Льговское — Грушевка — Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида». Протяженность дороги составит порядка 32 километров. Помимо этого, на предстоящий год запланированы работы на участке дороги Алушта — Ялта протяженностью 28 километров и ремонт дороги Бахчисарай — Ялта.

Ранее сообщалось, что ИИ начнет следить за состоянием российских дорог.