Путин заявил о необходимости разбюрократить строительную отрасль

Президент России Владимир Путин поручил максимально разбюрократить отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать темпы строительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что также следует создать необходимые условия для того, чтобы строительная отрасль развивалась, несмотря на существующие финансовые ограничения.

Кроме того, Путин подчеркнул, что очень важно не снижать темпы по индивидуальному жилищному строительству.

До этого президент России заявил о наличии рисков торможения строительства жилья в РФ. По его словам, в целом по стране уже свыше 2 тысяч проектов в сфере жилищного строительства реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.