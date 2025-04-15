Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об аресте Гуцул

Апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, она останется под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции и отклонить апелляцию прокуратуры. Гуцул продолжит находиться под домашним арестом», — говорится в сообщении.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Сама политик не признает вину и намерена бороться за справедливость. Она считает дело против нее политическим преследованием.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.