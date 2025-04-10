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Адвокаты изучают возможность для Гуцул вернуться к исполнению обязанностей

Адвокаты Гуцул ищут возможность для нее вернуться к обязанностям башкана Гагаузии
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Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

Адвокаты Евгении Гуцул ищут возможность для нее вернуться к обязанностям башкана (президента) Гагаузской автономии. Об этом сообщает ТАСС заявила одна из адвокатов, Наталья Байрам.

«Мы еще изучаем постановления суда, чтобы исходя из установленных ограничений понять, когда она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей на посту главы автономии», — заявила Байрам.

Гуцул была освобождена из СИЗО и направлена под домашний арест. При этом глава Гагаузии заявила, что намерена и далее бороться за справедливость.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной. Срок ареста Гуцул истекал 14 апреля.

Ранее Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию.

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