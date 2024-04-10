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Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием

Гуцул назвала заведенное против нее дело в Молдавии политическим преследованием

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что уголовное дело, которое завели в отношении нее в Молдавии, является политическим преследованием.

Она рассказала, что на прошлой неделе была в антикоррупционной прокуратуре, где ей предъявили обвинения, которые, как считает Гуцул, были предъявлены после ее встречи в марте с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, давление со стороны молдавских властей началось, когда она выиграла на выборах главы Гагаузии.

Политик выразила уверенность, что докажет в суде свою невиновность.

Гуцул также сообщила, что изменений по процессу включения ее в состав правительства Молдавии нет. Она заявила, что ни один президент Молдавии не позволял себе настолько грубо нарушать закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году, и даже конституцию.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. В декабре 1994 года молдавский парламент принял закон об особом правовом статусе Гагаузии, наделивший регион правами автономии. В 1999 году АТО Гагаузия окончательно закреплено в Конституции Республики Молдова.

Ранее глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию.

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