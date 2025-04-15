В Кремле ответили на вопрос о продлении «энергетического перемирия»

Песков: Кремль оповестит о решении по мораторию на удары по энергообъектам

Кремль своевременно оповестит общественность, когда и какое будет принято решение по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это делаем обычно», — сказал он.

С 18 марта между Москвой и Киевом действует 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам. Срок действия соглашения завершится 16 апреля.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении моратория будет зависеть от позиции российского лидера Владимира Путина. При этом сначала РФ планирует обсудить с США случаи нарушения соглашения со стороны Украины.

По данным РИА Новости, в период с 18 марта по 14 апреля украинские войска 101 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. 15 апреля министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили еще шесть таких атак.

Ранее российский генерал счел абсурдным возможное продление «энергетического перемирия».