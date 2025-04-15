Минобороны РФ заявило о шести ударах ВСУ по российским объектам энергетики за сутки

МО РФ: ВСУ совершили шесть атак на объекты российской энергетики за сутки

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские войска совершили две атаки на Брянскую область. В результате первого удара была отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». При второй атаке перестала работать высоковольтная линия, из-за чего жители Севского района остались без света.

В министерстве добавили, что еще две атаки зафиксировали в Херсонской области. По данным Минобороны, ВСУ при помощи ударных беспилотников ударили по электроподстанции «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС. Без электроснабжения остались примерно 56,2 тысячи жителей 108 населенных пунктов.

Помимо этого, украинские военные совершили два удара по территории Курской области, отметили в ведомстве. В результате атак были повреждены два надземных стальных вводных газопровода низкого давления в Курске. Без газоснабжения остались 186 человек.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами.

Ранее Нарышкин рассказал о выполнении РФ моратория на удары по энергообъектам.