В продлении моратория на удары по энергетическим объектам нет смысла, так как украинская сторона договоренностям не следует. Киев не прерывал атаки ни на минуту, и мораторий в итоге выполнялся только российской стороной, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Уже на следующий день после договора о прекращении ударов по энергообъектам ВСУ атаковали Россию беспилотниками, напомнил депутат.

«Украина этот мораторий нарушала каждый день, начиная с первого дня. Более того, в это время был нанесен серьезный ущерб в Краснодарском крае, нефтеперерабатывающие заводы атаковывались. <…> Удары наносятся каждый день, Украина не прекращала атаки даже на минуту», — подчеркнул он, добавив, что Россия при этом следовала договоренностям.

По мнению Соболева, наносить удары следует на те инфраструктурные объекты, через которые украинская армия снабжается оружием, боеприпасами и техникой, в том числе по мостам, тоннелям и так далее, так как от ударов по энергообъектам страдают обычные граждане. Продление моратория на этой фоне, по мнению генерала Соболева, выглядит бессмысленным, а тот факт, что он с первого дня нарушается Киевом делает всю ситуацию абсурдной. Логичнее сегодня работать над восстановлением дипломатических отношений с США, заключил депутат.

Напомним, 16 апреля истекают 30 дней моратория на удары по энергетике с момента объявления о соглашении — 18 марта. В Минобороны заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам — было зафиксировано пять ударов. По данным оборонного ведомства, речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о продлении моратория на удары по энергетике с Украиной.