РИА Новости: ВСУ 101 раз нарушили мораторий на удары по объектам энергетики

Украинская армия свыше 100 раз нарушила мораторий о прекращении ударов по объектам энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

С 18 марта по 14 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) 101 раз нарушили достигнутое соглашение. Первая атака на энергетический объект в России произошла уже на следующий день после соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта, с возможностью продления при соблюдении условий сторонами. Срок моратория истекает 16 апреля.

14 апреля член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что в продлении моратория на удары по энергетическим объектам нет смысла, так как украинская сторона договоренностям не следует.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о продлении моратория на удары по энергетике с Украиной.