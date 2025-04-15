В МИД Киргизии прокомментировали аресты граждан республики в московской бане

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане. Об этом сообщает Akipress.

«Хорошо, что дело получило широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов. Конечно, таких ситуаций быть не должно. Но мы постараемся использовать эту ситуацию», — сказал он.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали граждан страны. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Москве в ходе рейда в бане на севере столицы выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.