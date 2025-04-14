В Киргизии прокомментировали аресты граждан республики в московской бане

Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев прокомментировал задержание граждан республики в московской бане. Об этом сообщает Akipress.

«Простые водители, повара были в бане, пришли дружинники, без причины избили, заставили есть острый перец, заставили ползать. Почему? Потому что «вы нам не нравитесь». Они же издеваются», — сказал депутат.

Утром 14 апреля полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали русских. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане. Киргизия попросила принять меры по защите прав своих граждан и не допускать подобных ситуаций, которые могут нанести урон взаимоотношениям между Москвой и Бишкеком.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.