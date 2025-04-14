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Мигранты провели религиозный обряд в неположенном месте. Бастрыкин потребовал провести проверку

Бастрыкин запросил у следователей доклад по факту незаконных обрядов на Камчатке
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Максим Блинов/РИА Новости
Следственный комитет начал проверку по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в неположенном месте на Камчатке. Местные жители пожаловались на использование здания для молитв без необходимых разрешений. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах.

Следственный комитет России инициировал проверку по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в неположенных местах на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

По данным регионального управления СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о промежуточных результатах и выявленных обстоятельствах.

В комитете уточнили, что проверка организована в рамках процессуальных мероприятий и направлена на установление всех деталей произошедшего.

Молитвы без разрешения

Жители Петропавловска-Камчатского пожаловались в соцсетях на то, что мигранты устроили место для религиозных обрядов без необходимых разрешений. В двухэтажном здании на проспекте Карла Маркса, которое было приобретено местной мусульманской общиной, планировался ремонт и подготовка помещения для коллективных молитв.

При этом подобные действия требуют проведения общественных слушаний и получения специального разрешения. Эта ситуация вызвала общественный резонанс из-за отсутствия официального разрешения.

Инцидент получил широкое освещение и в региональных СМИ. Некоторые источники отмечают, что такие случаи не являются единичными в регионе, и ранее уже были зафиксированы подобные нарушения.

Что говорит закон

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантирует гражданам право на свободу вероисповедания и участие в религиозных собраниях. Он устанавливает, что граждане могут исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, однако деятельность религиозных организаций должна соответствовать правовым стандартам, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Согласно закону, религиозные объединения обязаны пройти государственную регистрацию и соблюдать установленные требования. Эти требования включают обязательность соблюдения норм, касающихся общественного порядка и безопасности.

Если религиозная организация решает изменить назначение здания, например, перевести его в молельный дом или использовать для проведения религиозных обрядов, такие действия должны соответствовать местным нормативным актам. Эти акты могут предусматривать необходимость согласования изменений с местными органами власти, а также выполнение санитарных, строительных и других норм. В ряде случаев местные власти могут устанавливать дополнительные требования, например, проведение общественных слушаний или других процедур согласования, направленных на обеспечение законности и прозрачности таких преобразований.

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