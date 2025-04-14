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В Киргизии потребовали объяснить аресты граждан республики в московской бане

МИД Киргизии требует объяснить массовые задержания граждан республики в Москве
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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении.

В посольстве попросили принять меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и не допускать подобных ситуаций, которые могут нанести урон взаимоотношениям между Россией и Киргизией.

Утром 14 апреля полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали русских. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.

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