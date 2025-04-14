Из России выдворят задержанных в московской бане мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов в Москве в ходе рейда в бане на севере столицы выявили 25 мигрантов с нарушениями режима пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Всего из бани в отделение полиции было доставлено 59 иностранных граждан.

Уточняется, что проверка в Тимирязевском районе Москвы была проведена сотрудниками полиции совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии.

Утром 14 апреля стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным «Tsargrad.tv», мигранты заняли баню и не пускали русских. Бизнесмен, который предоставлял услуги в бане, давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Министерство иностранных дел Киргизии потребовало от российской стороны объяснить задержание граждан республики в московской бане.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.