Названа дата визита эмира Катара в Россию

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетит Россию с визитом 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Визит эмира намечен на 17 апреля, на повестке двусторонние и международные темы», — говорится в сообщении.

В марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

В конце февраля эмир Катара во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить Россию 17 апреля.

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает поставку лекарственных средства в Катар, а также возможность локализации их производства на территории страны.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.