Лавров прибыл в Катар

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал визит в Катар, прибыв в аэропорт Дохи. Об этом сообщает ТАСС.

Это уже второй визит Лаврова в Катар за последние полгода. В декабре 2023 года он провёл переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также выступил на 22-м Дохийском форуме.м форуме.

25 февраля Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Лавров передал Пезешкиану «огромный привет» от президента России Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже выполняется.

23 февраля Лавров прибыл в Турцию. На следующий день министр встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки».