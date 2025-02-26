Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эмир Катара планирует посетить РФ

Эмир Катара заявил Лаврову о планах посетить РФ 17 апреля
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров передал главе Катара пожелания от президента России Владимира Путина, а также сообщил, что в Москве ожидают его визита.

«Надеюсь, 17 апреля», — ответил эмир Катара.

Накануне Лавров прибыл в Катар. Это уже второй визит главы МИД РФ в Катар за последние полгода. В декабре 2023 года он провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также выступил на 22-м Дохийском форуме.м форуме.

25 февраля Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Лавров передал Пезешкиану «огромный привет» от президента России Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже выполняется.

Ранее в МИД оценили позиции России на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами