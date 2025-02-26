Эмир Катара планирует посетить РФ

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить РФ 17 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров передал главе Катара пожелания от президента России Владимира Путина, а также сообщил, что в Москве ожидают его визита.

«Надеюсь, 17 апреля», — ответил эмир Катара.

Накануне Лавров прибыл в Катар. Это уже второй визит главы МИД РФ в Катар за последние полгода. В декабре 2023 года он провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также выступил на 22-м Дохийском форуме.м форуме.

25 февраля Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи Лавров передал Пезешкиану «огромный привет» от президента России Владимира Путина и сообщил, что Договор по всеобъемлющему стратегическому партнерству, который Москва и Тегеран подписали в январе, уже выполняется.

Ранее в МИД оценили позиции России на Ближнем Востоке.