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Путин провел разговор с эмиром Катара

Путин и эмир Катара обсудили по телефону развитие двустороннего сотрудничества
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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Было отмечено, что Россия и Катар будут взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в Сирии. Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

Также Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан.

Эмир Катара ранее заявлял, что Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. До этого сообщалось, что представители стран в ходе переговоров обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.

Ранее Мантуров допустил локализацию производства российских лекарств в Катаре.

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