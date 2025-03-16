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Мантуров допустил локализацию производства российских лекарств в Катаре

Мантуров: РФ может локализовать производство лекарств в Катаре
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Александр Астафьев/РИА Новости

Россия рассматривает поставку лекарственных средства в Катар, а также возможность локализации их производства на территории страны. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на заседании российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, пишет ТАСС.

«Рассматриваем... локализацию производства (лекарств) на территории Катара с трансфером соответствующих технологий», — сказал российский чиновник.

Также Манутров отметил, что Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной.

16 марта Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял в Дохе Мантурова. В ходе переговоров эмир заявил, что Катар поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. На встрече стороны обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.

В конце февраля эмир Катара во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить Россию 17 апреля.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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