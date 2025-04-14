В Словакии показали одежду Фицо со следами от пуль и кровью

Соратник Фицо впервые показал фото его одежды со следами от пуль после покушения

Глава минобороны Словакии Роберт Калиняк, который является соратником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в интервью блогеру Оскару Барами продемонстрировал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью. Таким образом министр ответил на вопрос, что он может сказать тем, кто ставит под сомнение подлинность покушения на главу словацкого правительства.

По словам главы оборонного ведомства, он сделал несколько фото в больнице, куда был доставлен Фицо. Калиняк достал смартфон и показал снимки, на которых запечатлены пиджак с небольшими отверстиями и запекшейся кровью, а также окровавленная рубашка.

«Вы не представляете, что вас ждет, у вас внутри несколько пуль и вы идете на операцию, где их будут извлекать», — рассказал министр о состоянии премьера перед операцией.

10 апреля Фицо сообщил, что впереди его ждут новые операции из-за ранений, полученных в результате покушения на него. По его словам, мужчина, совершивший покушение, признался, что ненавидит его из-за другого взгляда на Украину и позитивного отношения к России. Политик рассказал, что получил пять пуль с расстояния одного метра.

Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года, когда премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика, ранив его в грудь, бедро и живот. Фицо госпитализировали на вертолете.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику. Его задержали. 17 марта 2025 года в суд передали обвинительный акт в отношении стрелка.

Ранее Орбан связал покушение на Фицо с приготовлениями Запада к войне.