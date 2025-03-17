Обвинительный акт по делу о покушении на Фицо передали в суд

В суд передали обвинительный акт в отношении Юрая Цинтулы, который в мае 2024 года стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое агентство TASR.

«Прокурор передала в Специализированный уголовный суд по делу о покушении на премьера Роберта Фицо обвинительный акт в отношении Юрая Ц. за совершение особо тяжкого преступления — террористического акта», — говорится в сообщении.

15 мая 2024 года в премьера Словакии стрелял 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в него из короткоствольного ружья, когда Фицо подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Стрелявшего задержали сразу же на месте покушения. На допросе он заявил, что хотел только ранить премьер-министра. Причиной своего поступка Цинтула назвал несогласие с его политикой (критики Фицо обвиняют его в «пророссийском» курсе). Сам Фицо назвал пенсионера жертвой «политической ненависти», которую разжигают его противники в Словакии. Писатель признал вину и находится под арестом. Ему грозит от 25 лет до пожизненного срока.

Ранее посол России связал покушение на Фицо с Украиной.