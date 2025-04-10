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Фицо рассказал об операциях из-за покушения на него

Фицо сообщил о новых операциях из-за ранений, полученных в ходе покушения
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что впереди его ждут новые операции из-за ранений, полученных в результате покушения на него в мае 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Господин, который стрелял в меня, я его простил, поскольку он был лишь инструментом в руках оппозиции», — сказал Фицо, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

По словам премьера Словакии, мужчина, совершивший покушение, признался, что ненавидит его из-за другого взгляда на Украину и позитивного отношения к России. Фицо рассказал, что получил пять пуль с расстояния одного метра. Политик отметил, что никому не пожелает пережить подобное.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая прошлого года, когда премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика, ранив его в грудь, бедро и живот. Фицо госпитализировали на вертолете.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику. Его задержали. 17 марта 2025 года в суд передали обвинительный акт в отношении стрелка.

Ранее стало известно, что Фицо предсказывал покушение.

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