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Зеленского поставили на место после встречи Путина и Уиткоффа

Журналист Боуз: Зеленский не сможет вбить клин между Россией и США
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет «вбить клин» в развитие отношений России и США. Об этом заявил иралндский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Наркофюрер отчаянно пытается вбить клин между Россией и США. У него ничего не получается», — подчеркнул он.

По словам Боуза, процесс нормализации отношений между Россией и США станет фундаментом развития связей двух стран в будущем, а Зеленский останется только «плохим воспоминанием».

До этого официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявлял, что Соединенные Штаты Америки ждут прекращения огня на Украине для обсуждения с Россией других вопросов на тему урегулирования конфликта.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

Ранее Блинкен рассказал, что США скрывали в отношениях с Зеленским.

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