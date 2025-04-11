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Блинкен рассказал, что США скрывали в отношениях с Зеленским

Блинкен: у администрации Байдена были разногласия с Зеленским
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Leah Millis/Reuters

У администрации бывшего президента США Джо Байдена были сложности с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил экс-госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«‎Были ли у нас иногда разногласия с украинскими друзьями, включая президента Зеленского? Конечно. Показывали ли мы это на публике, когда это происходило? Нет», — сказал он.

В конце февраля этого года президент США Дональд Трамп и украинский лидер публично повздорили на переговорах в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

Трамп также раскритиковал отказ Зеленского от прекращения огня, подчеркнув, что у Киева «заканчиваются солдаты», и заявил, что без США у Украины «вообще нет карт». После завершения брифинга Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по металлам было отменено, как и пресс-конференция по итогам встречи.

Ранее в США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа.

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