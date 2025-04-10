Госдеп США назвал прекращение огня на Украине первоочередной задачей

Госдеп США: с Россией не будут обсуждать другие вопросы без прекращения огня

Соединенные Штаты Америки ждут прекращения огня на Украине для обсуждения других вопросов с Россией для урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Другой динамики не будет, пока с этим [с прекращением огня] не разберутся», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что на повестке переговоров с Москвой «есть только один пункт — прекращение огня».

8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда может наступить перемирие.