Трамп раскрыл, что ему посоветовали врачи

Президент США Дональд Трамп рассказал, что врачи дали ему «немного» советов о переменах в образе жизни. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Немного есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, получал ли от врачей советы по перемене в образе жизни.

Незадолго до этого Трамп рассказал, что после планового медицинского освидетельствования чувствует себя в хорошей форме. Также глава Белого дома успешно прошел тест на умственные способности, к чему постоянно призывал экс-президента США Джо Байдена.

Трамп провел почти четыре часа в правительственном госпитале имени Уолтера Рида для планового медицинского обследования. Он прошел несколько обследований без анестезии и в сознании. Белый дом позднее обнародует заключения врачей о состоянии здоровья президента США.

Американский лидер известен любовью к коле. В конце января сообщалось, что в Овальный кабинет вернули кнопку для заказа диетической колы. Позже Трамп рассказал, что эту кнопку принимают за ядерную.

Ранее Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.