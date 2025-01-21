Кнопку для заказа колы вернули в Овальный кабинет

В рабочий кабинет президента США в Белом доме (Овальный кабинет) после возвращения Дональда Трампа вернули кнопку для заказа диетической колы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, журналисты которой побывали в кабинете президента.

Кнопка была установлена Трампом во время его предыдущего срока, но во время президентства Джо Байдена ее убрали.

«Как и четыре года назад, над камином теперь висит портрет Джорджа Вашингтона, а по бокам от него — портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны. Бюст Уинстона Черчилля стоит на столе возле камина, на том же месте, где изначально был установлен Трампом... Бюст Мартина Лютера Кинга — младшего, чье изображение и Байден, и Трамп демонстрировали в Овальном кабинете, остался. Над камином на полке также появились новые серебряные фигурки орлов», — говорится в материале.

Овальный кабинет, отмечает WSJ, самое знаковое место в Белом доме, призванное продемонстрировать миру величие и мощь президента США. Когда новый президент приходит к власти, он делает перестановку в кабинете, добавляя туда предметы, которые подчеркивают цели их администрации.

Переделка Овального кабинета во время передачи президентской власти происходит всего за несколько часов. В этот раз это произошло, когда Джо Байден еще был в здании, подчеркивает газета.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она проходила не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США. Что происходит в первый день президентства Трампа — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США обратили внимание, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию.