Трамп дал оценку своему здоровью

Трамп сообщил, что чувствует себя в хорошей форме после медосмотра

Президент США Дональд Трамп после планового медицинского освидетельствования заявил, что чувствует себя в хорошей форме. Об этом пишет РИА Новости.

«Я чувствую, что в хорошей форме. Хорошее сердце, хорошая душа», — отметил Трамп.

Также глава Белого дома успешно прошел тест на умственные способности, к чему постоянно призывал экс-президента США Джо Байдена.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп провел почти четыре часа в правительственном госпитале имени Уолтера Рида для планового медицинского обследования. Он прошел несколько обследований без анестезии и в сознании. Белый дом позднее обнародует заключения врачей о состоянии здоровья президента США.

В декабре прошлого года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что собирается опубликовать полный отчет о состоянии своего здоровья. Он добавил, что каждый президент должен предоставлять такие отчеты.

В ходе предвыборной кампании Трамп ограничивался публикацией кратких отчетов, в которых утверждал о своем прекрасном физическом и психическом состоянии.

Ранее Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.