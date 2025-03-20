Трамп заявил, что кнопку для заказа Coca-Cola в Овальном кабинете принимают за ядерную

Красная кнопка на столе президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома нужна для вызова диетической колы. Об этом политик сообщил журналистке Fox News Лоре Ингрем во время экскурсии для телеканала по своему рабочему кабинету.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это [для] ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — сказал Трамп журналистке, указав на коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом.

Кнопка для заказа диетической колы была установлена Трампом во время предыдущего срока, но во время президентства Джо Байдена ее убрали. В рабочий кабинет президента США ее вернули в январе этого года после инаугурации политика.

Кроме того, в Овальный кабинет над камином повесили портрет Джорджа Вашингтона, а по бокам от него — портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны.

Ранее СМИ узнали, при каком условии Coca-Cola может перейти на пластиковые бутылки.