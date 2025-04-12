Трамп прошел плановое медицинское обследование

Белый дом: Трамп почти четыре часа провел в медицинском центре для обследования

Президент США Дональд Трамп провел почти четыре часа в правительственном госпитале имени Уолтера Рида для планового медицинского обследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Трамп прошел несколько обследований без анестезии и в сознании, отметило агентство. Белый дом позднее обнародует заключения врачей о состоянии здоровья президента США.

В декабре прошлого года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что собирается опубликовать полный отчет о состоянии своего здоровья. Он добавил, что каждый президент должен предоставлять такие отчеты.

В ходе предвыборной кампании Трамп ограничивался публикацией кратких отчетов, в которых утверждал о своем прекрасном физическом и психическом состоянии.

Новость дополняется.