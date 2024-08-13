Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь во время покушения. Трансляция их беседы ведется в соцсети Х.

Говоря о покушении, совершенном на митинге в Батлере 13 июля, Трамп рассказал, что за секунды до выстрела повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции, что спасло его от прямого попадания пули, которая задела лишь его ухо. Ранее политик обещал устроить самую масштабную за всю историю США депортацию нелегальных мигрантов.

«Нелегальная миграция спасла мне жизнь», — сказал он, вызвав смех у Маска.

Республиканец назвал произошедшее «чудом» и «Божьем провидением» и добавил, что теперь будет спать в обнимку с этой таблицей.

По его словам, в октябре он планирует вернуться в Батлер, чтобы провести новый митинг.

Перед интервью с политиком Илон Маск сообщал, что на социальную сеть Х осуществляется массированная DDOS-атака.

Ранее ЕС напомнил Маску об ответственности перед интервью с Трампом.