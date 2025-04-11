Стало известно, кто сопровождал Путина и Уиткоффа во время их встречи в Петербурге

РИА: Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев были рядом с российским лидером Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом во время их встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в здании Президентской библиотеки в Петербурге.

Перед встречей с Путиным Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. По информации источников «Фонтанки», из-за визита американского чиновника синагогу закрыли на два часа.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.