Стало известно, кто сопровождал Путина и Уиткоффа во время их встречи в Петербурге

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев были рядом с российским лидером Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом во время их встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в здании Президентской библиотеки в Петербурге.
Перед встречей с Путиным Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. По информации источников «Фонтанки», из-за визита американского чиновника синагогу закрыли на два часа.
11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.