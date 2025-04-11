В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Песков подтвердил, что встреча состоится. На уточняющий вопрос о том, сколько она продлится, пресс-секретарь президента ответил, что ограничений нет.

«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США прилетел в Россию. Известно, что Уиткофф, как и Путин, 11 апреля приехали в Петербург.

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя прибытие американца в Россию, отметил, что Уиткофф частыми визитами и «челночной дипломатией» может готовить Россию и Украину к переговорам.

Ранее политолог назвала темы возможных переговоров Путина и Уиткоффа.