Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил синагогу в Петербурге перед встречей с Путиным
close
Leah Millis/Reuters

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. Сегодня у Уиткоффа должна состояться встреча с Владимиром Путиным, они будут обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

«Мы подтверждаем факт визита, однако подробности будут позже по согласованию с главами общины», — сообщили в синагоге.

До этого о поездке Уиткоффа в синагогу сообщила «Фонтанка». По информации источников издания, из-за визита политика ее закрыли на два часа.

Уиткофф прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоится — и продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф провели встречу в Петербурге.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами