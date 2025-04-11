Спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф посетил синагогу в Петербурге перед встречей с Путиным

Специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. Сегодня у Уиткоффа должна состояться встреча с Владимиром Путиным, они будут обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

«Мы подтверждаем факт визита, однако подробности будут позже по согласованию с главами общины», — сообщили в синагоге.

До этого о поездке Уиткоффа в синагогу сообщила «Фонтанка». По информации источников издания, из-за визита политика ее закрыли на два часа.

Уиткофф прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоится — и продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф провели встречу в Петербурге.