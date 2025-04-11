Эрдоган в Анталье проведет встречу с временным лидером Сирии

ТАСС: на полях форума в Анталье ожидаются переговоры Эрдогана и аш-Шараа

Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа начнется в ближайшее время на полях Антальского дипломатического форума. Об этом сообщил ТАСС источник в кулуарах форума.

«Сирийский президент уже провел несколько встреч с участниками из арабских стран. Сейчас ожидаем закрытую встречу турецкого лидера с аш-Шараа», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что Аш-Шараа приглашен на форум турецким лидером, но не принимает участие в публичных мероприятиях.

В ходе форума Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при условии создания государства Палестина. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «стремится создать пояс мира и безопасности вокруг Турции путем установления добрых отношений с соседями и налаживания диалога между конфликтующими сторонами».

Варианта создания палестинского государства придерживается и президент России Владимир Путин. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему. Путин подчеркивал, что такая позиция существует с советских времен.

Ранее стало известно, встретится ли Эрдоган с участниками консультаций РФ и США.