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CNN раскрыл роль главы РФПИ в подготовке обмена заключенными с США

CNN: Дмитриев сыграл важную роль в обмене заключенных Петрова и Карелиной
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Александр Вильф/РИА Новости

Важную роль в подготовке недавнего обмена заключенными между РФ и США сыграл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет CNN со ссылкой на информированных американских чиновников.

«Обсуждения [об обмене пленными] обрели форму на прошлой неделе, когда один из ближайших советников президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон <...> Дмитриев играл важную роль в переговорах об обмене», — говорится в публикации.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В прошлом году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам. Через год его экстрадировали в США.

Ранее в Кремле отказались комментировать обмен заключенными между Россией и США.

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