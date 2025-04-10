В Кремле отказались комментировать обмен заключенными между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен заключенными между РФ и США.

Он также отказался давать комментарии по поводу помилования гражданки России и США Ксении Карелиной, которую приговорили в России к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии.

Обмен двух заключенных прошел в Абу-Даби 10 апреля при посредничестве ОАЭ. В ФСБ России заявили, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров вернулся в РФ в рамках обмена на осужденную за госизмену Карелину.

Петрова задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

В свою очередь, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в США возвращается Карелина, приговоренная в России к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат украинской армии. В апреле 2025 года женщину помиловали указом президента Российской Федерации, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.