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Трамп прокомментировал крушение вертолета в США

Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон в США
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Eduardo Munoz/Reuters

Кадры падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон неподалеку от американского города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) выглядят ужасающими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон <...> Кадры аварии ужасающие», — отметил он.

По словам Трампа, на борту находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. Они не выжили. Расследованием инцидента занимаются министр транспорта США Шон Даффи и его сотрудники. Подробности происшествия обнародуют в ближайшее время, добавил глава Белого дома.

Незадолго до этого телеканал CBS News сообщил, что вертолет вылетел из Нижнего Манхэттена, а затем «развалился в воздухе и рухнул вниз». По информации New York Post, на борту вертолета находились глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья.

В конце марта издание Daily Star писало, что на Аляске легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser с пилотом и двумя детьми на борту упал в ледяное озеро. Инцидент произошел во время развлекательного полета из Солдотна к озеру Скилак. Самолет полностью не затонул. Находившиеся на борту смогли выжить, зацепившись за крыло.

Спасательная операция осложнялась экстремальными условиями: температура опускалась до минус 20 градусов, а ветер с озера усиливал холод. Национальная гвардия Аляски эвакуировала пострадавших с помощью вертолета.

Ранее на видео попал момент крушения вертолета, упавшего в реку Гудзон.

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