CBS News: в США шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон

Шесть человек погибли в результате падения вертолета Bell 206 в реку Гудзон неподалеку от американского города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает CBS News.

«Шесть человек погибли, когда вертолет упал в реку Гудзон в четверг [10 апреля] днем <...> Вертолет, по-видимому, развалился в воздухе и рухнул вниз. Было видно, как обломки разлетаются от вертолета, когда он падает в реку», — говорится в публикации.

В мэрии Нью-Йорка рассказали, что вертолет вылетел из Нижнего Манхэттена. По данным полиции, на борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были извлечены.

Незадолго до этого сообщалось, что крушение произошло примерно в 15:15 (22:15 мск). К месту инцидента были направлены несколько судов, а также полицейский вертолет.

В конце марта издание Daily Star писало, что на Аляске легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser с пилотом и двумя детьми на борту упал в ледяное озеро. Инцидент произошел во время развлекательного полета из Солдотна к озеру Скилак. Самолет полностью не затонул. Находившиеся на борту смогли выжить, зацепившись за крыло.

Спасательная операция осложнялась экстремальными условиями: температура опускалась до минус 20 градусов, а ветер с озера усиливал холод. Национальная гвардия Аляски эвакуировала пострадавших с помощью вертолета.

Ранее в Вашингтоне самолет с 60 пассажирами упал в реку после столкновения с вертолетом.