Вертолет упал в реку Гудзон близ Статуи Свободы. Погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

При крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

Шесть человек, включая главу испанского филиала Siemens с семьей, погибли при крушении туристического вертолета в Нью-Йорке. Трагедия произошла во время обзорного полета над Гудзоном, вблизи Манхэттена и Статуи Свободы. Власти США начали расследование обстоятельств аварии, поставив под сомнение безопасность экскурсионных рейсов в густонаселенном воздушном пространстве мегаполиса. Президент Дональд Трамп сказал, что «видеозапись инцидента ужасает».

В четверг, 10 апреля, примерно в 15:30 по местному времени (22:30 мск) в районе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) произошла авиакатастрофа. Туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров, все они погибли. Среди жертв — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена.

По свидетельствам очевидцев, вертолет вел себя нестабильно: его раскачивало, он резко менял курс, затем перевернулся в воздухе. Перед столкновением с водой отлетели хвостовой винт и части лопастей. Машина рухнула почти вертикально и быстро ушла под воду.

К месту происшествия прибыли катера пожарной службы Нью-Йорка, береговая охрана и подразделения полиции. Водолазы NYPD и спасатели FDNY проводили работы в условиях низкой температуры воды (около 10°C) и сильного течения. Все тела были извлечены в течение двух часов. Четверо пассажиров погибли на месте, двое умерли чуть позже в больнице, сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джессик Тиш.

Вертолет выполнял короткий 15-минутный экскурсионный рейс над Статуей Свободы. Это был шестой полет этой машины за день.

Bell 206L-4 LongRanger IV — двухлопастной легкий вертолет, рассчитанный на перевозку до семи человек, включая пилота. Он популярен в туристической авиации из-за своей маневренности и низких эксплуатационных затрат. Однако за годы эксплуатации у модели зафиксированы десятки инцидентов, связанных с отказами оборудования и метеоусловиями.

Погибшие

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель всех шести человек — семьи из Испании и пилота.

New York Post и ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что среди погибших — президент и генеральный директор испанского подразделения Siemens Агустин Эскобар. Вместе с ним находились его супруга Мерсе Кампруби Монталь и трое детей в возрасте 4, 5 и 11 лет.

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Расследование катастрофы

Крушение расследуют Федеральная авиационная администрация (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Рассматриваются версии: техническая неисправность, ошибка пилота и погодные условия.

В момент катастрофы в районе Нью-Йорка наблюдались порывы ветра до 40 км/ч, что могло повлиять на устойчивость вертолета. Эксперты подчеркивают: модель Bell 206L-4 маневренна, но чувствительна к внешним воздействиям.

Вертолет принадлежал компании Meridian Helicopters LLC, зарегистрированной в Луизиане. Он эксплуатировался New York Helicopter Charter.

Реакция властей

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в своей соцсети Truth Social. Он сообщил, что министр транспорта Шон Даффи лично контролирует ход расследования и призвал к прозрачности итогов.

«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — заявил Трамп.

Сенатор штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал призвал к запрету туристических вертолетных рейсов над Манхэттеном, напомнив, что с 1977 года в подобных катастрофах погибли более 30 человек. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп заявили о необходимости ужесточения контроля за воздушными перевозками и норм безопасности воздушного движения.

Компания Siemens официальных заявлений пока не сделала. По данным испанских СМИ, головной офис выразил соболезнования и инициировал внутренние консультации по вопросам преемственности в руководстве.