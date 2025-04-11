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Стало известно, кто находился в вертолете, упавшем в реку близ Нью-Йорка

NYP: глава филиала Siemens Эскобар погиб при падении вертолета в реку Гудзон
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На борту вертолета Bell 206, который упал в реку Гудзон близ Нью-Йорка, находился глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — отмечается в статье.

Их тела были найдены и опознаны. По словам источников газеты, тело пилота пока не опознано.

В результате аварии погибли шесть человек. В мэрии Нью-Йорка рассказали, что вертолет вылетел из Нижнего Манхэттена. По данным полиции, на борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были извлечены. Крушение произошло примерно в 15:15 (22:15 мск). К месту инцидента были направлены несколько судов, а также полицейский вертолет.

Момент крушения вертолета попал на видео. На записи видно, как воздушное судно переворачивается в воздухе и падает в воду. На других кадрах можно заметить, что вертолет начал разрушаться еще в воздухе.

Ранее на Аляске пассажиры упавшего в ледяное озеро самолета выжили, ухватившись за крыло.

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