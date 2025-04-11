Появилось видео с крушением вертолета посреди города в США

Момент крушения вертолета Bell 206 в городе Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи видно, как воздушное судно переворачивается в воздухе и падает в воду. Судя по другому видео, которое опубликовал RT, вертолет начал разрушаться еще в воздухе — заметно, как несущий винт падает отдельно от корпуса.

В результате аварии погибли шесть человек. В мэрии Нью-Йорка рассказали, что вертолет вылетел из Нижнего Манхэттена. По данным полиции, на борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были извлечены. Крушение произошло примерно в 15:15 (22:15 мск). К месту инцидента были направлены несколько судов, а также полицейский вертолет.

В конце марта издание Daily Star писало, что на Аляске легкомоторный самолет Piper PA-12 Super Cruiser с пилотом и двумя детьми на борту упал в ледяное озеро. Инцидент произошел во время развлекательного полета из Солдотна к озеру Скилак. Самолет полностью не затонул. Находившиеся на борту смогли выжить, зацепившись за крыло.

Ранее самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии.