В США пассажиры упавшего в ледяное озеро самолета выжили, зацепившись за крыло

На Аляске пассажиры упавшего в ледяное озеро самолета выжили, ухватившись за крыло

В США двое детей и пилот выжили, зацепившись за крыло легкомоторного самолета, упавшего в ледяное озеро, пишет Daily Star.

Инцидент произошел во время развлекательного полета из Солдотна в озеро Скилак на Аляске. Самолет Piper PA-12 Super Cruiser с пилотом и двумя маленькими родственниками на борту потерпел крушение.

Терри Годес, один из добровольцев, участвовавших в поисковой операции, первым обнаружил обломки самолета, частично погруженные в воду.

«Когда я приблизился, то увидел трех человек на крыле», — рассказал он.

Спасательная операция осложнялась экстремальными условиями: температура опускалась до минус 20 градусов, а ветер с озера усиливал холод. Национальная гвардия Аляски эвакуировала пострадавших с помощью вертолета.

«Это было чудо, что самолет не затонул полностью», — отметил подполковник Брендон Холбрук.

Причины крушения пока неизвестны. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.

Ранее во Франции разбились два самолета пилотажной группы.