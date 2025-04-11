СМИ: Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США

Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения. Об этом пишет портал Axios.

«Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что временное соглашение может включать в себя не только приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана и сокращение его запасов, но и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Тегерана.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. Он уточнил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что переговоры будут прямыми.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».