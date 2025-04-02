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В США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю»

DE: США хотят при отказе Ирана от сделки разгромить его к сентябрю
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

«Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку и не начнет демонтировать свою программу, пообещали вчера вечером источники, близкие к администрации Трампа», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

2 апреля британская газета Daily Mail писала, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны.

В МИД РФ по итогам встречи замминистра Сергея Рябкова с иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи сообщили о недопустимости военных угроз в адрес ядерной инфраструктуры Ирана.

Ранее в Иране пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну.

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