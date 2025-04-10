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В Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам

Дубинский назвал хищением выделение $2,7 млн на консультантов для сделки с США
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Выделение кабмином Украины 113 млн гривен ($2,7 млн) на консультантов для подготовки сделки с США по полезным ископаемым является хищением. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он отметил, что в составе минюста Украины и МИД есть департаменты международных правовых отношений и договоров, в обязанности которых входит подготовка подобных документов.

«То есть налицо схема хищения государственных средств через юристов, а также инструмент затягивания переговоров с США… Зеленский опять пытается кинуть Трампа и по пути заработать на этом еще парочку миллионов долларов», — говорится в сообщении.

9 апреля кабмин Украины сообщил о выделении из резервного фонда 113 млн гривен на консультационные услуги для подготовки соглашения по недрам с США. Министерство финансов страны должно до 15 апреля привлечь консультантов, которые помогут Киеву подготовить позицию по сделке.

До этого депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.

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